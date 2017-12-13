İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Toplantısı, Lütfi Kırdar Kültür ve Kongre Merkezinde başladı.

Zirveye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da aralarında bulunduğu 16'sı lider düzeyinde 48 ülkeden temsilci katılıyor.

Zirvenin ilk saatlerinde dışişleri bakanları düzeyinde toplantılar gerçekleşirken, öğleden sonra liderlerin bir araya gelmesi bekleniyor.

AÇILIŞI ÇAVUŞOĞLU YAPTI

Toplantının açılışında Kur'an tilavetinin ardından konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugün zulme "dur" demek için toplandıklarını vurguladı.

ABD’nin geçen hafta Kudüs’e ilişkin aldığı kararla insanlık vicdanını derinden yaraladığını ifade eden Çavuşoğlu, ABD’nin attığı bu adımın İsrail’in Kudüs’ü işgal girişimini meşrulaştırmayı hedeflediğini belirtti.

Çavuşoğlu, İslam ümmetinin bu tabloya sessiz kalmasının beklendiğini söyleyerek “Ama biz hiçbir zaman susmayacağız. Bu zorbalık barış olasılığını ve ortak yaşam zeminini yok etti. ABD’nin aldığı bu karar, bizim için yok hükmündedir.” diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Filistin devletinin, diğer tüm ülkelerce tanınması gerektiğini dile getirerek şöyle devam etti:

“Bunun için hep birlikte çaba sarf etmeliyiz. Bir tarafta işgalci konumunda olduğu BM kararlarıyla tespit edilmiş İsrail var, diğer tarafta ise işgal altında olduğu uluslararası toplumca kabul edilen, üstelik her geçen gün daha fazla toprağı gasp edilen Filistin var. Geldiğimiz noktada Filistin devletinin tanınmasının barış sürecine atıfla geçiştirilmesi mümkün değildir, artık bu tanımanın gerçekleştirilmesi gerekiyor.



Doğu Kudüs’ü, Filistin’in başkenti olarak tanıyan bizler, diğer ülkeleri, Filistin devletinin 1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde tanımaya teşvik etmeliyiz.”



Çavuşoğlu, bu noktada Filistinlilerin birlik ve beraberliğinin sağlanmasının hayati öneme sahip olduğunu belirterek bu mücadelede hukuk çizgisinden ayrılmayacaklarını ve provokasyonlara izin vermeyeceklerini ifade etti.