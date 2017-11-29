İstanbul'daki "Sarıçiçekler cinayeti"nde 12 yıl sonra gözaltılar

Küçükçekmece'de, 12 yıl Evrim ve Selahattin Sarıçiçekler çiftinin evlerinde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 14 kişiden 5'i emniyetten, 9'u ise sevk edildikleri adliyeden serbest bırakıldı.

AA'nın haberine göre, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Evrim ve Selahattin Sarıçiçek çiftinin 2 Şubat 2005'te Küçükçekmece'deki evlerinde silahla öldürülmesine ilişkin dosyayı incelemeye aldı.

Polis ekipleri, olayın tanığı olduğunu iddia eden bir kişinin ifadesi doğrultusunda, aralarında Evrim Sarıçiçekler'in annesi ve kardeşlerinin de bulunduğu 14 kişiyi gözaltına aldı. Gaziantep, Mersin, Konya ve Sakarya'da gözaltına alınan şüphelilerden 5'i ilk ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakılırken, 9'u Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

TELEFON SİNYALİNDEN TESPİT EDİLDİ

Polisin araştırmasında, Sarıçiçekler çiftinin Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi Mis Sokak'taki evlerinde silahla öldürülmeden önce Evrim Sarıçiçekler'in erkek kardeşleri Bozan Ş. ve Gürkan Ş'nin cep telefonlarının olay yeri yakınında sinyal verdiğinin tespit edildiği öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen 9 kişiden G.Ş'ye adil kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.