Konumu itibarıyla yüzyıllardır büyük öneme sahip olan İstanbul'da, tarih boyunca saldırılara karşı çeşitli dönemlerde surlar inşa edilmiş. Surların inşasına 5. yüzyılda başlanmış. Bu süreç içerisinde çeşitli tahribatlar sonucu tekrar yapılan surların son yapımı ise MS 408 yılından sonraki süreç. Şehri çevreleyen devasa duvarlardan oluşan 22 kilometrelik surlar, Haliç surları, Marmara Kıyısı surları ve kara surları olmak üzere 3 bölümden oluşuyor.

Gazete Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre Haliç surları 5.5 kilometre, kara surları 7.5 kilometre, Marmara surları ise 9 kilometre. Kara surları hendek, dış sur, iç surdan oluşurken, Marmara ve Haliç surlarının önündeyse hendek ve dış sur yok. Çoğunluğu yıkılmış ve tahrip olmuş 1500 yıllık tarihi surlar tehlikede. Restorasyon için gerekli bilimsel çalışmaların gecikmesi, surların yıkılma tehlikesini büyütüyor.

RESTORASYON ÖNCESİ TEDBİR İHALESİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yıkılma tehlikesi oluşturan kara surlarını emniyete almak için ihale açtı. İBB Yapı İşleri Müdürlüğü’nün “İstanbul Kara Surları Emniyet Tedbirleri Alınması İnşaatı” ihalesi, 8 Mart 2018 tarihinde yapılacak. İhale şartnamesine göre, işi üstlenecek olanın istenen tedbirleri 400 gün için tamamlaması gerekiyor. İBB yetkilileri, söz konusu ihalenin restorasyon amaçlı olmadığını, restorasyon başlayana kadar yıkılma tehlikesi oluşturan sur bölümleri için çelik konstrüksiyondan önlemler alınacağını belirtti.

Restorasyon ile ilgili olarak İBB ile Koruma Kurulları arasındaki çalışma ve görüşmelerin devam ettiğini kaydeden yetkililer, Başkan Mevlüt Uysal’ın surların restorasyonunu çok önemsediğini vurguladı. İstanbul’u çevreleyen tarihi surların Çin Seddi gibi yerli ve yabancı turistlerin ziyaret odağı olmasının istendiğini savunan yetkililer, şimdi yapılacak olanın geçici bir önlem olduğunu dile getirdi.

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