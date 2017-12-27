İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde yurtdışından temin edilen yüklü miktarda Kokain maddesinin İstanbul genelinde torbacı tabir edilen şahıslara A.B. isimli şahıs tarafından dağıtılacağı bilgisine ulaşıldı.



LOKANTAYA ŞOK BASKIN

Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın haberine göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan fiziki takip neticesinde; A.B. isimli şahsın insan trafiğinin yoğun olduğu bölgeleri kullandığını tespit eden Jandarma ekipleri, takibe aldığı A.B.’yi Bahçelievler Hürriyet Mahallesindeki bir lokantanın deposuna düzenlediği şok operasyonla yakaladı. Lokantanın deposunda yapılan aramalarda; alışveriş poşetleri içerisinde piyasa değeri (1.000.000) TL olan (4) kilogram kokain maddesi piyasaya dağıtılmadan ele geçirildi.



Ele geçirilen kokain maddesinin üzerinde R,O,L,E ve X harflerinin bulunması dikkat çekti. Jandarma tarafından yapılan kontrolde Kokainin saf halde olduğu belirlendi. A.B. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.





FIRIN TEPSİSİNDE EROİN

Operasyonlarına devam eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri eş zamanlı olarak Avcılar ilçesinde Y.K. isimli şahsın evine de baskın yaptı.



Evde yapılan aramada fırın tepsisi içinde 1 kilogram Eroin maddesi, 6 gr. Afyon Sakızı ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli şahsın uyuşturucu maddeyi tek kullanımlık dozlar halinde sattığı ortaya çıktı. Şüpheli Y.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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