İstanbul'da 2 yıl önce Lübnanlı sahibinin elinden çalınan 1 milyon dolar değerindeki zümrüt taşı, Mersin'de bulundu. Mersin polisinin titiz çalışması sonucunda ele geçirilen zümrüt, önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek sahibine teslim edilecek. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
İHA'nın haberine göre, Lübnan vatandaşı S.N., 2016 yılında telefonla anlaştığı E.A.'ya zümrüt taşını satmak için İstanbul'a geldi. Bir otelde sahibinin elinde zümrüte bakan E.A, birden zümrütü alarak kayıplara karıştı. Sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, zümrütü alarak kayıplara karışan E.A.'yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından E.A., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde zümrüt taşını Mersin'de bir arkadaşına verdiğini söyleyen şahıs, cezaevinden çıkana kadar taşın onda kalacağını itiraf etti.
PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON DOLAR
İstanbul polisinin durumu bildirmesi üzerine belirlenen şahısla ilgili çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, şahsı izlemeye aldı. Mersin'de bir kafesi de bulunan şahsı yaklaşık 2 yıl boyunca izleyip, takip eden ekipler, dün zümrütün satışının yapılacağının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine kafede sivil ekiplerle önlem alan polisler, satış yapıldığı sırada piyasa değerinin 1 milyon dolar olduğu belirlenen zümrüt taşını ele geçirdi. Olayla ilgili M.S.A., M.B.,T.Ç., C.G. ve N.M. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar bugün emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, zümrütün önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek olan sahibine teslim edileceği öğrenildi.
Öte yandan İstanbul'da zümrütü çalan kişinin tutuklandığı ancak geçtiğimiz aylarda cezaevinden çıktığı öğrenildi.
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