İstanbul Deniz Otobüsleri ( İDO), 11 Haziran itibarıyla ‘2018 Yaz Tarifesi’ne geçiyor. Okulların açılış ve kapanış tarihleri ile yaz mevsiminin yoğunluğu dikkate alınarak planlanan seferlerle yaz tarifesi, 11 Haziran 2018-16 Eylül 2018 tarihleri arasında geçerli olacak.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Ramazan Bayramı ve yaz tatili yoğunluklarını öngörerek bütün hatlarının planlamasını oluşturan İDO’nun yaz tarifesi biletleri şimdiden satışa sunuldu. Yaz sezonuna denk gelen Ramazan Bayramı tatili için de 14 Haziran Perşembe- 17 Haziran Pazar tarihleri arasında Ramazan Bayramı tarifesi uygulayacak olan İDO, bayram boyunca yaşanacak trafik yoğunluğunun da önüne geçmeyi amaçlıyor. İDO, Kurban Bayramı’nda ise, 17 Ağustos Cuma-26 Ağustos Pazar tarihleri için de 10 günlük bayram tarifesi uyguluyacak.

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