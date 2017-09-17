İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir görevden alınarak, yerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü İlker Küçükhıdır atandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde bazı şube müdürleri ve müdür yardımcılarının görevlerinde değişiklik yapıldı.

Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir, görevden alınarak müdüriyet emrine çekildi. Yerine ise Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü İlker Küçükhıdır getirildi.



Küçükhıdırdan boşalan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne ise İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Furkan Sezer görevlendirildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Murat Özbeke ise Asayiş Şube Müdür Yardımcılığı görevi verildi.

Özgür Taşdemir