İstanbul'da, yılbaşı gecesi taşkınlık, arama kaydı, hırsızlık ve taciz gibi suçlara bulaşmış 215 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Polisin 23 bin 476 kişiyi GBT (Genel Bilgi Tarama Sistemi) üzerinden sorguladığı öğrenilirken, sorgulanan 215 şüpheliden 156'sının haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler olduğu belirlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yılbaşı gecesi 215 kişinin yakalandığı, alkollü araç kullanma ve taşkınlık gibi suçlara bulaşan 156 kişinin aynı zamanda haklarında arama kararı bulunan şüpheliler olduğu duyuruldu. Pazar gecesinden Pazartesi gününe kadar 37 bin emniyet görevlisinin kent çapında güvenliği sağladığı bildirilirken, bu rakamın 4 bin jandarma ile birlikte 41 bini aştığı kaydedildi. Gece boyunca yapılan çalışmalarda, 23 bin 476 kişinin GBT üzerinden sorgusu yapılırken, sorgulanan şüphelilerden 215 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin 156'sı hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi. Diğer şüphelilerin ise suç ve suç aleti sebebiyle gözaltına alındığı belirtildi.
TACİZDEN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İHA'nın aktardığına göre, her yıl yaşanan taciz olaylarına bu sene az rastlandı. Tacize bağlı şikayetler üzerine 3 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Üst araması yapılan şüphelilerden 35'inin üzerinde silah bulunduğu için gözaltına alındığı belirtildi.
Yakalanan diğer şüphelilerin ise uyuşturucu, kesici alet, hırsızlık malı taşıma, dolandırıcılık ve yankesicilik gibi suçlardan yakalandığı belirtildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.