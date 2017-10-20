Daha önce İzmir'de serviste unutulan bir çocuk hayatını kaybetmiş, Ataköy'de iki küçük çocuk kilitli kaldıkları araçtan itfaiye tarafından kurtarılmıştı. Bu haberlere bir yenisi de Esenyurt'ta eklendi.

BEBEK KAMYONET İÇİNDE UNUTULDU

İHA'nın haberine göre, İstanbul Esenyurt'ta sabahın erken saatlerinde ailesinin bir anlık dalgınlığı sonucu kamyonetin içinde kapalı kalan bebek, ekipleri alarma geçirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ BEBEĞİ KURTARMAK İÇİN CAMI KIRDI

Zaman geçtikçe içerideki havanın azalması bebeği korkuttu. Hüngür hüngür ağlayan bebeği kurtarmak için mahalleli seferber oldu. Olay, yerine gelen itfaiye ekipleri çareyi, kamyonetinin camını kırmakta buldu. Ekipler ellerindeki balyoz ile bebeğe zarar vermeden kamyonetin camını kırdı.

ARAÇTA 1 SAAT KALAN BEBEK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Dışarıya çıkartılan bebeğin ailesi ise rahat bir nefes aldı. Yaklaşık 1 saat aracın içinde kalan bebek sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Öte yandan bebeğin annesi görüntü almak isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

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