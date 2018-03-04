Eyüp'te yağmur nedeniyle parkın duvarı çöktü. 4 araç çöken duvarın altında kaldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

BİR KAMYONNET DEVRİLDİ, 4 ARAÇ DUVAR ALTINDA KALDI

İHA'nın haberine göre, İstanbul'da sabah etkisini gösteren sağanak yağmur, Eyüp'te bir parkın istinat duvarının çökmesine neden oldu. İdris Köşkü Caddesi üzerinde bulunan İdris Bitlis Parkı'nın yeni yapılan istinat duvarı, yağmur sularına dayanamayarak çöktü. Caddede park halinde bulunan 4 araç çöken duvarın altında kaldı.

Bir kamyonet ise duvarın çökmesiyle devrildi ve başka bir araca çarptı.

Olay yerine itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, ekipleri duvar altındaki araçları kurtarma çalışması sürüyor.

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