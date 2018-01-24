İstanbul Eyüp’te geçen hafta bir apartmana hırsız girdi. Polis ihbar üzerine olay yerine gitti. Binayı inceleyen ve her şeyin normal olduğunu gören polis, son olarak otoparka indi. Polis otoparkta bir genci tavanda asılı buldu.



Sağlık ekipleri çağırıldı ancak asılı bulunan kişinin 24 yaşındaki Hasan M. olduğu ve intihar ettiği belirlendi. Geriye bıraktığı notta “Benim için üzülmeyin” diyen üniversite mezunu gencin ailesine haber verildi.



Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, aynı binada oturan aile gözyaşlarına boğuldu. 4 kardeşin en küçüğü olan Hasan M.’nin ölümü, abla Aynur M.’yi derinden sarstı. Aile oğullarının cenazesiyle ilgilenirken kardeşlerin en büyüğü Aynur M.’nin kalbi acıya dayanamadı.



Olaydan 3 saat sonra abla Aynur M. fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Aynur M., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği belirtilen ablanın ölümüyle aile adeta yıkıldı. Aynı gün yaşanan 2 acı olayın ardından, 2 kardeş birlikte son yolculuklarına uğurlandı.

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