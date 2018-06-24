Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte İstanbul Eyüpsultan 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından İstanbul Eyüpsultan 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları da gelmeye başladı... İlçe genelinde yüzde 88.47 seçime katılım oranı sağlanırken saat 20:10 itibarıyla açılan sandık sayısı ise yüzde 87.2 … İstanbul Eyüpsultan 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 107.172 oyla yüzde 51.32 - Muharrem İnce: 80.813 oyla yüzde 38.70 - Meral Akşener: 9.826 oyla yüzde 4.70 - Selahattin Demirtaş: 8.483 oyla yüzde 4.06 - Temel Karamollaoğlu: 2.191 oyla yüzde 1.05 - Doğu Perinçek: 358 oyla yüzde 0.17 aldı.



İstanbul Eyüpsultan 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 107.172 oyla yüzde 51.32Muharrem İnce: 80.813 oyla yüzde 38.70Meral Akşener: 9.826 oyla yüzde 4.70Selahattin Demirtaş: 8.483 oyla yüzde 4.06Temel Karamollaoğlu: 2.191 oyla yüzde 1.05Doğu Perinçek: 358 oyla yüzde 0.17

Milletvekili genel seçime yüzde 88.42 oranında katılımın sağlandığı İstanbul Eyüpsultan ilçe genelinde sandıklar saat 20:10 itibarıyla yüzde 70.2 oranında açıldı. 2018 İstanbul Eyüpsultan milletvekili seçim sonuçları şöyle: Cumhur İttifakı: 87.703 oyla yüzde 52.35 - Millet İttifakı: 63.030 oyla yüzde 37.61 oranında oy aldı. Öte yandan 2018 İstanbul Eyüpsultan milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti: 73.867 oyla yüzde 44.09 - CHP: 46.349 oyla yüzde 27.66 - HDP: 16.040 oyla yüzde 9.57 - MHP: 13.836 oyla yüzde 8.26 - İYİ Parti: 13.795 oyla yüzde 8.23 - SP: 2.886 oyla yüzde 1.72 oy aldı.



Saat 20:10 itibarıyla 2018 İstanbul Eyüpsultan milletvekili seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 87.703 oyla yüzde 52.35Millet İttifakı: 63.030 oyla yüzde 37.61AK Parti: 73.867 oyla yüzde 44.09CHP: 46.349 oyla yüzde 27.66HDP: 16.040 oyla yüzde 9.57MHP: 13.836 oyla yüzde 8.26İYİ Parti: 13.795 oyla yüzde 8.23SP: 2.886 oyla yüzde 1.7216 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.İstanbul Eyüpsultan 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…