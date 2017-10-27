İstanbul'da gece saatlerinde bazı bölgelerde sis meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde de sis oluştu. Sisin yoğun olmasından dolayı sürücüler ilerlemekte zaman zaman zorluk çekti. İHA'nın haberine göre FSM Köprüsünde ilerlemekte zorlanan araçlar dörtlüleri yakarak kontrollü olarak ilerledi.

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