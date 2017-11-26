İstanbul Fatih'te kaldırımda erkek cesedi bulundu

Fatih'te gece saatlerinde sokakta erkek cesedi bulundu.

DHA'nın haberine göre, Fatih, Kocamustafapaşa Mahallesi Şırlağan Sokak'taki kaldırımda hareketsiz yatan bir kişiyi gören mahalle sakinleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi.



Ceset, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Fatih