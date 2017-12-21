İstanbul Fatih'te iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Atikali Mahallesi Küçük Çıkmazı Sokağı'nda iki katlı metruk binada yangın çıktı. Akli dengesi yerinde olmadığı ve daha önce aynı yapıyı birkaç kez ateşe verdiği öğrenilen ev sahibinin çıkardığı ileri sürülen yangın kısa sürede binayı sardı.

AA'nın haberine göre alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Polisler ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

istanbul

Fatih

yangın