İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 6-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek İstanbul Film Festivali, 37. kez sinemaseverlerle buluşacak. Gazete Habertürk'teki habere göre; dünya sinemasının en yeni örnekleri, kült yapıtlar ve usta yönetmenlerin son filmlerinin de aralarında olduğu festival programında, 198 uzun metrajlı ve 12 kısa film sinemaseverlere sunulacak.

Film gösterimlerinin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetler, konserler ve özel etkinliklerin de yapılacağı festivalde 12 günde, 18 bölümde, 43 ülkeden 218 yönetmenin toplam 210 filmi gösterilecek. Uluslararası Yarışma, Sinemada İnsan Hakları Yarışması, Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Film yarışmalarında ödül kazanan filmler, 17 Nisan’da düzenlenecek İstanbul Film Festivali Ödül Töreni’nde açıklanacak.

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, festival ile ilgili bilgi verdi: “İçinde 250 lira olan bin adet ‘Kültür Sanat Kartı’nı üniversite öğrencileriyle paylaşıyoruz. Öğrenciler İKSV faaliyetlerine 1 liraya katılabilecek.”