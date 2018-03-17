Önceki gün İstanbul Gelişim Üniversitesi, 7’nci Medya Ödülleri renkli bir törenle üniversitenin yeni kampusu Gelişim Tower’da dağıtıldı.

HT Magazin'in haberine göre, üniversitenin öğrencileri tarafından seçilen isimler de ‘Yılın En İyi Kadın Sanatçısı’ İrem Derici, ‘Yılın En İyi Erkek Sanatçısı’ ise Murat Boz oldu. ‘En İyi Yemek Programı’ ödülünü Show TV’nin ilgiyle izlenen programı ‘Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu’ aldı.