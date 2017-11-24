İstanbul hava durumu - Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı! İstanbul'a kar yağacak mı?

İstanbul'da ilerleyen saatlerde sis ve pusun dağılmasıyla, gün boyu havada parçalı ve az bulutlu bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Hafifleyen rüzgar ve güneşin ısıtıcı etkisiyle hava sıcaklıklarının haftasonu 14-16 derece aralığında mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, Çankırı, Kayseri, Sivas, Van, Hakkari, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyı kesimi ile Ankara, Çankırı çevreleri yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların akşam saatlerinden sonra Artvin ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, batı kesimlerde artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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