İstanbul hava durumu: Meteorolojiden kar uyarısı yapıldı! Kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık tahminlerine göre, 6 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor. Yağışların daha çok Anadolu Yakası'nda etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği ancak hafta başından itibaren yağışlı sistemle birlikte Batı bölgelerinden başlayarak hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin, akşam ve gece saatlerinde İzmir kıyıları, Çanakkale, Edirne ve Balıkesir'in batı kesimlerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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