Meteoroloji'den yeni hava durumu tahminleri geldi. İstanbul'u etkisi altına alan kara bulutlar etkisini bugünde göstermeye devam edecek. Haftasonu kuvvetli sağanak yağışlar İstanbul'da etkili olacak. Yurt genelinde ise doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 23 Mayıs Çarşamba 13 27 40 89 14 2,2 33 11 24,7 24 Mayıs Perşembe 14 28 37 85 7 5,4 28,8 11,3 23,5 25 Mayıs Cuma 13 25 59 85 8 5,8 31,2 10,5 23,5 26 Mayıs Cumartesi 13 24 65 88 15 6 31,7 11 23 27 Mayıs Pazar 14 24 56 87 21 4,7 32,2 10,6 23

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün havanın parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte İstanbul hava durumu için saatlik tahmin.

METEOROLOJİ'DEN GENEL UYARI

Yurdumuzun doğu bölgelerinde önümüzdeki 1 hafta boyunca her gün genellikle öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır) Cuma (25.05.2018) gününe kadar yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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