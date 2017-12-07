İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı

İstanbul'da hafta başından itibaren yağışlı havanın da etkisiyle mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları tekrardan yükselmeye başlayacak. Gün boyu havada parçalı ve az bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken, haftasonu hava sıcaklıkları 16 dereceye kadar yükselecek. Yurdun genelinde ise Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak'ta karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

Hava sıcaklığının bugün Batı kesimlerinden başlayarak cuma günü ve haftasonunda ülke genelinde artacağı tahmin ediliyor.



İSTANBUL'DA GÜN GÜN HAVA SICAKLIKLARI ŞÖYLE:

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Salı gecesi ve çarşamba günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı şehri terk etti. Meteoroloji ve AKOM'un tahminlerine göre önümüzdeki günlerde İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor.



YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, Batı ve Doğu Karadeniz ile Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar olmak üzere bu akşam saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ve doğusu, İç Ege ve İç Anadolu'da yer yer sis ve pus meydana geleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Batı Karadeniz kıyılarında güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yer yer fırtına (40-75 Km/saat), Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-50 Km/saat) esecek.

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