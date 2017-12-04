İstanbul hava durumu... Meteoroloji'den uyarı

Gün boyu İstanbul genelinde sağanak yağış geçişlerinin yaşanması, gece saatlerinden itibaren ise yağışın özellikle boğaz çevresinden kuvvetleneceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetlenmesiyle hızla soğuyarak 10 derecelerin altına gerilemesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Kırşehir ve Giresun çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde değişmeyecek. Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara ve Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.

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