İstanbul hava durumu... Meteoroloji'den yağış uyarısı

İstanbul'un doğu kesimlerinde öğle saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının gün içinde 11-13 derece aralığında serin seyredeceği tahmin edilirken perşembe gününde itibaren hava sıcaklıklarının tekrardan mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

YURTTA HAVA DURUMU



Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Amasya, Tokat, Çorum, Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Afyonkarahisar, Sivas, Tunceli, Bingöl, Çankırı, Çorum ve Isparta'nın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar, Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Tunceli ve Bingöl'de kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya, Mersin, Adana'da kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Antalya'nın doğusu ve Adana çevrelerinde yer yer şiddetli (75-100 kg/m2) olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden, doğu kesimlerde güneydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege ile Akdeniz'de kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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