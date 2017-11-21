İstanbul hava durumu...Yağışlar ne zaman son bulacak?

Yağışlı havanın öğle saatlerine kadar Kartal, Pendik ve Tuzla gibi kentin doğusunda hafif şekilde devam etmesi ardından İstanbul'u terk etmesi bekleniyor. Önümüzdeki bir hafta boyunca yağış beklenmezken hava sıcaklıklarının artarak tekrardan mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Afyon, Kütahya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu ile Afyon, Kütahya ve Isparta çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı ile Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) yağmur ve sağanak; Bolu ve Kastamonu ile Kayseri, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-20 santimetre), bin 500 metre üzeri rakıma sahip yerlerde yoğun (20 santimetre üzeri) olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, yurdun doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu, kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz kıyılarında kuzeyli, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 kilometre/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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