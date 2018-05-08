Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, hava taşımacılığı sektörünün gelişimi ve İstanbul'un bir havacılık merkezi olmasına katkıda bulunan etmenlerin farklı açıdan değerlendirildiği İstanbul HUB Semineri'nin dördüncüsüne ev sahipliği yaptı. Seminerde hem mevcut havalimanları hem de önümüzdeki ekim ayında hizmete girecek olan Yeni İstanbul Havalimanındaki yolcu deneyimine ilişkin uygulamalar ve görüşler tartışıldı.



Seminere IATA Yolcu Deneyimi Müdürü Nuria Fermoso, Pegasus Genel Müdür Yardımcısı Güliz Öztürk, Litvanya Kazimiero Simonavičiaus Universitetą Havacılık Programları Bölüm Başkanı Dr. Konstantinos Kalligiannis, ISG Yönetim Kurulu Üyesi Dato' Azmi Murad ve Çelebi Yer Hizmetleri ve Kargo Başkanı Atilla Korkmazoğlu konuşmacı olarak katıldı. İstanbul Hub Semineri, AtlasGlobal Havayolları Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan'ın moderatörlüğünde bir panel ile sona erdi.



Seminerin açılış konuşmasını yapan Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, “HUB seminerlerinin ilkinde İstanbul'un havacılık sektörü için önemini konuştuk, ikinci yılında yeni havalimanı için gerekli stratejileri tartıştık, geçtiğimiz yıl kargo ve lojistik konusuna odaklandık ve bu yıl da çok önemli olduğuna inandığım yolcu deneyimini ele alıyoruz. Hepimizin bildiği gibi, yolcu deneyimi dediğimizde bireysel bir deneyimden bahsetmiyoruz. Havaalanları günümüzde sadece kalkış ve varışın gerçekleştiği mekânlar olmaktan öte, aynı zamanda tüm bağlantılı uçuşlar için bir hub niteliği taşıyor. Bu durum, yolcu deneyiminin en üst seviyede tutulması için tüm sektöre önemli bir sorumluluk da getiriyor. Bu konuda uzman, sektörün lider isimlerini üniversitemizde ağırlamaktan ve sektördeki gelişmelere ışık tutmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.



Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Hatice Küçükönal ise şunları söyledi: “Geleneksel hale getirdiğimiz bu seminerle, akademisyenler ve sektör yetkililerini bir araya getirerek, güncel havacılık konularının tartışıldığı bir ortam sağlamayı amaçlıyoruz. Ülkemizde hızla büyüyen havacılık sektörünün mevcut durumu ve geleceğini mercek altına alarak sektörün gelişimine ışık tutacak yeni fikirler oluşmasına ortam yaratacağına inanıyorum.”



“Yeni İstanbul Havalimanı yolcu deneyimi için büyük fırsat”

Sektörün desteklenmesi için bu gibi seminerlerin çok büyük önem taşıdığını vurgulayan IATA Yolcu Deneyimi Bölge Müdürü Nuria Fermoso, “İstanbul havalimanlarında yolcu deneyimini geliştirmeyi hedefleyen bir takım teknolojik çözümler olduğunu görüyoruz fakat yapılması gereken daha çok şey var. 2018 yılında açılması planlanan yeni havalimanının bu anlamda çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin yolcu potansiyeli çok yüksek ve ivmesi de her geçen yıl hızla artıyor. 2035'te İstanbul'un yılda yaklaşık 200 milyon yolcu ağırlayacağını öngörüyoruz. Buradaki kilit nokta, tüm paydaşlara ve sonuçta yolcuya fayda sağlayan verimli çözümler üretmek için yetkililer, havaalanları ve havayolları arasındaki işbirliği” dedi.