Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR DURUMU

Sıcaklığın iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece azalacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da hava bugün en yüksek 10°C olması tahmin ediliyor. Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Trakya Kesimi ile güneydoğu kesimlerinde hafif don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Güney ve Güneybatı (Lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İŞTE İSTANBUL VE İLÇELERİNDE HAVA DURUMU

İL ve İLÇELERİMİZDE HAVA İSTANBUL İlçe Beklenen Hava En Düşük

(°C) En Yüksek

(°C) İstanbul Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 10 Adalar Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 9 Arnavutköy Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 10 Ataşehir Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 10 Avcılar Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 10 Bağcılar Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 10 Bahçelievler Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 10 Bakırköy Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 10 Başakşehir Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 10 Bayrampaşa Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 10 Beşiktaş Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 10 Beykoz Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 10 Beylikdüzü Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 10 Beyoğlu Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 10 Büyükçekmece Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 10 Çatalca Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 9 Çekmeköy Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 10 Esenler Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 10 Esenyurt Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 10 Eyüp Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 10 Fatih Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 10 Gaziosmanpaşa Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 9 Güngören Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 10 Kadıköy Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 11 Kağıthane Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 10 Kartal Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 11 Küçükçekmece Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 10 Maltepe Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 11 Pendik Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 11 Sancaktepe Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 10 Sarıyer Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 10 Silivri Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 9 Sultanbeyli Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 10 Sultangazi Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 10 Şile Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 10 Şişli Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 10 Tuzla Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 10 Ümraniye Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 10 Üsküdar Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 10 Zeytinburnu Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 10

İSTANBUL'A BU HAFTA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji'nin 5 günlük İstanbul için hava durumu tahmini

Meteoroloji'nin haftalık hava durumu tahminlerine bakılırsa bu hafta için kar yağışı beklenmiyor.

hava durumu

son dakika

hava durumu son dakika

istanbul hava durumu

istanbula kar ne zaman yağacak

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER