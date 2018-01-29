Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR DURUMU
Sıcaklığın iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece azalacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
İstanbul'da hava bugün en yüksek 10°C olması tahmin ediliyor. Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Trakya Kesimi ile güneydoğu kesimlerinde hafif don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Güney ve Güneybatı (Lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İŞTE İSTANBUL VE İLÇELERİNDE HAVA DURUMU
|İL ve İLÇELERİMİZDE HAVA
|İSTANBUL
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İSTANBUL'A BU HAFTA KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji'nin 5 günlük İstanbul için hava durumu tahmini
Meteoroloji'nin haftalık hava durumu tahminlerine bakılırsa bu hafta için kar yağışı beklenmiyor.
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