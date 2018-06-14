İstanbullular bugün 30. orucunu, akşam ezanının okunması ile birlikte açacak. 2018 Ramazan ayı böylece sona erecek. Yarın Ramazan Bayramı'nın ilk günü olduğu için İstanbullular bir taraftan da bayram hazırlıklarını tamamlıyor. Bugün için merak edilen soruların başında "İstanbul'da iftar saat kaçta? İftara ne kadar kaldı?" soruları geliyor.

İSTANBUL İFTAR VAKTİ, SAATİ - 14 HAZİRAN

İstanbullular bu gece saat 03.24'e kadar yaptığı sahurun ardından tutmaya başladığı orucu saat 20.44'de okunacak akşam ezanıyla birlikte yapılacak iftarla birlikte açacak.

İSTANBUL'DA İFTARA NE KADAR KALDI?

GÜNÜN DUASI

Allah'ım! Bu günde bana zekâ ve uyanıklık (ibadet ve itaatten gafil olmama) hali ver; beni cahillik ve batıl işlerden uzaklaştır. Bu günde indirdiğin her hayırdan bana da bir nasip ayır; cömertliğin hakkına ey cömertlerin en cömerdi!

AYET

Sen ancak (ilahi) uyarıyı can kulağıyla dinleyen ve insan kavrayışının ötesinde bulunmasına rağmen Rahman'dan korkan kişiyi uyarabilirsin, işte böylelerine (Allah'ın) mağfiretini ve en güzel ödülü müjdele!

Yasin, 11

HADİS

İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, Kabe’ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak.

Tirmizi

İSTANBUL İMSAKİYESİ 2018

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:52 05:39 13:06 17:01 20:22 22:01 2 17.05.2018 Perşembe 03:50 05:38 13:07 17:01 20:23 22:03 3 18.05.2018 Cuma 03:49 05:37 13:07 17:02 20:24 22:04 4 19.05.2018 Cumartesi 03:47 05:36 13:07 17:02 20:25 22:06 5 20.05.2018 Pazar 03:46 05:35 13:07 17:02 20:26 22:07 6 21.05.2018 Pazartesi 03:45 05:34 13:07 17:02 20:27 22:09 7 22.05.2018 Salı 03:43 05:34 13:07 17:03 20:28 22:10 8 23.05.2018 Çarşamba 03:42 05:33 13:07 17:03 20:29 22:12 9 24.05.2018 Perşembe 03:41 05:32 13:07 17:03 20:30 22:13 10 25.05.2018 Cuma 03:39 05:31 13:07 17:04 20:31 22:14 11 26.05.2018 Cumartesi 03:38 05:31 13:07 17:04 20:32 22:16 12 27.05.2018 Pazar 03:37 05:30 13:07 17:04 20:32 22:17 13 28.05.2018 Pazartesi 03:36 05:29 13:07 17:04 20:33 22:18 14 29.05.2018 Salı 03:35 05:29 13:07 17:05 20:34 22:20 15 30.05.2018 Çarşamba 03:34 05:28 13:08 17:05 20:35 22:21 16 31.05.2018 Perşembe 03:33 05:28 13:08 17:05 20:36 22:22 17 01.06.2018 Cuma 03:32 05:27 13:08 17:05 20:36 22:23 18 02.06.2018 Cumartesi 03:31 05:27 13:08 17:06 20:37 22:24 19 03.06.2018 Pazar 03:30 05:27 13:08 17:06 20:38 22:25 20 04.06.2018 Pazartesi 03:29 05:26 13:08 17:06 20:39 22:27 21 05.06.2018 Salı 03:29 05:26 13:09 17:07 20:39 22:28 22 06.06.2018 Çarşamba 03:28 05:26 13:09 17:07 20:40 22:29 23 07.06.2018 Perşembe 03:27 05:25 13:09 17:07 20:41 22:30 24 08.06.2018 Cuma 03:27 05:25 13:09 17:07 20:41 22:30 25 09.06.2018 Cumartesi 03:26 05:25 13:09 17:08 20:42 22:31 26 10.06.2018 Pazar 03:26 05:25 13:09 17:08 20:42 22:32 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:25 05:25 13:10 17:08 20:43 22:33 28 12.06.2018 Salı 03:25 05:24 13:10 17:09 20:43 22:34 29 13.06.2018 Çarşamba 03:25 05:24 13:10 17:09 20:44 22:34 30 14.06.2018 Perşembe 03:24 05:24 13:10 17:09 20:44 22:35 15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramının 1. Günüdür.



Bayram Namazı : 06:17

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