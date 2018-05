İstanbul'da iftar için son saatler. Akşam ezanı ile beraber oruçlar açılacak. Dün İstanbul'da iftar saat 20.23'de yapılmıştı. Bugün 18 Mayıs İstanbul'da iftar saat kaçta? İşte İstanbul iftar ve sahur vakti...

İSTANBUL İFTAR VAKTİ 2018

İstanbul'da iftar heyecanı başladı. Binlerce Müslüman iftar saati için hazırlanıyor. Dün İstanbullılar iftarı saat 20.23'de yaptı. Bugün İstanbul'da iftar vakti 20.24 olarak Diyanet'in imsakiyesinde yer alıyor.

İSTANBUL SAHUR VAKTİ 2018

İstanbullılar 19 Mayıs 2018 gecesi 4. oruç için sahura kalkacaklar. Bugün sahur vakti 03.49'dı. Yarın İstanbullılar sahura saat 03.47'de kalkacaklar.

GÜNÜN DUASI

"Allahummecalnî fîhi min'el-musteğfirîn, vec'alnî fîhi min ibâdik'es-sâlihîn'el-gânitîn, vec'alnî fîhi min evliyâik'el-mugarrabîn, bira'fetike ya erham'er-râhimîn."

Anlamı: Allah'ım! Bu günde beni mağfiret dileyenlerden, sana itaat eden salih kullarından ve mukarreb velilerinden kıl; lütuf ve şefkatin hakkında ey merhametlilerin en merhametlisi!

HIRKA-İ ŞERİF ZİYARETE AÇILDI

Fatih'te Hırka-i Şerif Camii'nde bulunan Hz. Muhammed'in Veysel Karani'ye hediye ettiği Hırka-i Şerif, Ramazan ayının ilk Cuması olan bugün ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif'i görmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

İsmini Hırka-i Şerif'ten alan camide 1851 yılından beri muhafaza edilen kutsal emanetler, her yıl olduğu gibi bu Ramazan'da da ziyarete açıldı. Açılışa, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul il müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Fatih Belediye başkanı Hasan Suver ve vatandaşlar katıldı. İstanbul Müftüsü Yılmaz'ın dua okumasının ardından Hırka-i Şerif ziyarete açıldı. Erken saatlerden itibaren cami önünde sırada bekleyenler camiye alındı. Hırka-i Şerif'i ziyarete gelenler dua ederken, bazı vatandaşlar duygulu anlar yaşadı.

RAMAZAN BOYUNCA ZİYARETE AÇIK

Ramazan boyunca hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu 09.00-18.00 saatleri arasında Hırka-i Şerif'i ziyaret edilebilecek. Kadir Gecesi ise, ziyaret teravih namazı sonrası sabah 02.30'a kadar devam edecek.

Ümraniye’de 2 mahalle yüzlerce kişilik iftarda buluştu

Ümraniye Belediyesi, Ramazan'ın ikinci gününde yaklaşık 5 bin Ümraniyeliye İftar yemeği verdi. İki mahalleyi buluşturan Ümraniye Belediyesi kurulan dev sofralarda vatandaşları ağırladı.

Vatandaşlar Topağacı Mahallesi ve Dumlupınar Mahallesi'nin kesiştiği caddeye kurulan onlarca sofrada bir araya geldi. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın da katıldığı İftar yemeğinde önce Kuran-ı Kerim okundu ardından sırasıyla AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Emin Mollaoğlu ve sonrasında Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can birer konuşma yaptı. Ezanın okunmasıyla binlerce kişi birlikte orucunu açtı ve ardından dualar edildi. İlahiler eşliğinde İftar yemekleri yenildi. İftar sonrası bir konuşma gerçekleştiren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can tüm İslam alemine hayırlı Ramazanlar diledi.

"HEDEF RAMAZAN BOYUNCA 300 BİN KİŞİYE İFTAR SOFRASI KURMAK "

Can konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz sofrayı açıyoruz, yemeğimizi bol getiriyoruz, sandalyelerimizi getiriyoruz. Yemeğimiz hazır. Ramazan geldi Elhamdülillah, mübarek olsun herkese. Mutluyuz, sevinçliyiz, milletimizin birlik beraberlik, dirlik ayıdır Ramazan. Kardeşlik ayıdır, insanların birbiriyle kenetlendiği yardım kapılarının açıldığı, insanların merhamet duygularının yoğunlaştığı aydır. Rabbimizin de merhametiyle muamele ettiği aydır. 5 ayrı noktada iftar veriyoruz, düğün salonlarında, kapımız herkese açık. Ondan ayrı olarak bu görmüş olduğunuz manzarada ki gibi her gün Ramazan boyunca 16-17 gün bu sokak İftarlarını da yapıyoruz ayrıca her gün 5 ayrı düğün salonunda iftarımız var. Ayrıca hemşehri derneklerine, sivil toplum kuruluşlarına ve birçok kuruluşa İftarımız var. Yani Ramazan boyunca 2 yüz bin, 3 yüz bin insan sofralarımızda iftar ediyor.”

“DÜNYA, İSRAİL’İN MÜSLÜMAN FİLİSTİN’E YAPTIĞI ZULME DUR DEMELİ”

Başkan Can, “Ramazan tabii tüm İslam alemine mübarek olsun ama tabii hüznümüz var, acımız var. Filistin’deki kardeşlerimize İsrail’in yapmış olduğu, Amerika’nın uluslararası kuralları hiçe sayarak verdiği destek sebebiyle İsrail her sene Ramazanda olduğu gibi bu senede maalesef Filistinli kardeşlerimize katliam yapmıştır. Bunu hep yapmaktadır onun için üzgünüz. Uluslararası hukuk İnşallah bu haksızlığa bir son verir diye ümit ediyorum” şeklinde konuştu.

Ümraniye Belediyesi Ramazan boyunca 16 mahalle iftarı gerçekleştirip 200 bini aşkın kişiye iftar sofrası kuracak. İftar sofrası kurulacak düğün salonları ise şöyle; Şark Düğün Salonu, Namlı Düğün Salonu, Umut Düğün Salonu, Safir Düğün Salonu ve Ezgi Düğün Salonu. Ümraniye Belediyesi aynı zamanda iftara yetişemeyen vatandaşlara da ezan öncesi iftariyelik dağıtacak.

