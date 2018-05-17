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Haberler > GÜNDEM > İstanbul iftar vakti 2018! Bugün İstanbul'da iftar ve sahur saat kaçta? İşte Diyanet İmsakiye 17 May İstanbul iftar vakti 2018! Bugün İstanbul'da iftar ve sahur saat kaçta? İşte Diyanet İmsakiye 17 Mayıs