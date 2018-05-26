İstanbul iftar vakti kaçta? sorusunu 2018 Ramazan ayının 11. orucunu tutan İstanbullular araştırıyor. İstanbullular dün saat 20.31'de açtıkları orucun ardından gece saat 03.38'e kadar sahur yaptı. Bugün oruç saat kaçta açılacak? İşte 26 Mayıs İstanbul için iftar ve sahur saatleri...
İSTANBUL İFTAR VAKTİ
İstanbul'da gece 03.38'e kadar yapılan sahurun ardından 2018 Ramazan ayının 11. orucu için niyet edildi. İstanbullular bugün saat 20.32'de okunacak akşam ezanıyla birlikte iftar yapacak.
İSTANBUL SAHUR VAKTİ - 27 MAYIS
İstanbul'da yarın (27 Mayıs) tutulacak oruç için gece saat 03.37'ye kadar sahur yapacak. İstanbullular yarın akşam saat 20.32'de okunacak akşam ezanıyla birlikte iftar yapacak.
GÜNÜN DUASI
Allah'ım! Beni bu günde velilerini seven, düşmanlarına düşmanlık besleyen ve peygamberlerinin sonuncusu -Muhammed Mustafa'nın (s.a.a)- sünnetine uyan kimselerden kıl; ey peygamberlerin kalplerini koruyan -Yüce Allah-!
AYET
(Buna karşılık,) gerçek imana erişen, dürüst ve erdemli davranışlar ortaya koyan ve Rablerine alçak gönüllülükle boyun eğen kimseler; cennetlik olanlar, orada yerleşip sonsuza kadar yaşayacak olanlar işte böyleleridir.
Hud, 23
HADİS
"Ramazan ayında, hasta veya ruhsat sahibi olmaksızın kim bir günlük orucunu yerse, bütün zaman boyu oruç tutsa bu orucu kaza edemez."
Buhârî
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