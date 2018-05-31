İstanbullular, bereket ayı olarak bilinen Ramazan ayının 16. gün orucunu tutuyor. Gün geçtikçe iftar vakitlerinin ilerlediği İstanbul'da bugün iftar saat kaçta yapılacak, oruçlar saat kaçta açılacak? İşte 31 Mayıs İstanbul iftar vakti...
İSTANBUL'DA İFTAR SAAT KAÇTA? 31 MAYIS 2018
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 31 Mayıs yani bugün İstanbul'da iftar saati 20.36 olarak görülüyor.
İSTANBUL SAHUR VE İMSAK VAKTİ SAAT KAÇTA? 1 HAZİRAN
İstanbul'da 01 Haziran imsak vakti 03.32'de olarak görülüyor. Böylelikle Ramazan ayının 17. gün orucuna niyet edilecek.
|GÜN
|TARİH
|İMSAK
|GÜNEŞ
|ÖĞLE
|İKİNDİ
|AKŞAM
|YATSI
|1
|16.05.2018 Çarşamba
|03:52
|05:39
|13:06
|17:01
|20:22
|22:01
|2
|17.05.2018 Perşembe
|03:50
|05:38
|13:07
|17:01
|20:23
|22:03
|3
|18.05.2018 Cuma
|03:49
|05:37
|13:07
|17:02
|20:24
|22:04
|4
|19.05.2018 Cumartesi
|03:47
|05:36
|13:07
|17:02
|20:25
|22:06
|5
|20.05.2018 Pazar
|03:46
|05:35
|13:07
|17:02
|20:26
|22:07
|6
|21.05.2018 Pazartesi
|03:45
|05:34
|13:07
|17:02
|20:27
|22:09
|7
|22.05.2018 Salı
|03:43
|05:34
|13:07
|17:03
|20:28
|22:10
|8
|23.05.2018 Çarşamba
|03:42
|05:33
|13:07
|17:03
|20:29
|22:12
|9
|24.05.2018 Perşembe
|03:41
|05:32
|13:07
|17:03
|20:30
|22:13
|10
|25.05.2018 Cuma
|03:39
|05:31
|13:07
|17:04
|20:31
|22:14
|11
|26.05.2018 Cumartesi
|03:38
|05:31
|13:07
|17:04
|20:32
|22:16
|12
|27.05.2018 Pazar
|03:37
|05:30
|13:07
|17:04
|20:32
|22:17
|13
|28.05.2018 Pazartesi
|03:36
|05:29
|13:07
|17:04
|20:33
|22:18
|14
|29.05.2018 Salı
|03:35
|05:29
|13:07
|17:05
|20:34
|22:20
|15
|30.05.2018 Çarşamba
|03:34
|05:28
|13:08
|17:05
|20:35
|22:21
|16
|31.05.2018 Perşembe
|03:33
|05:28
|13:08
|17:05
|20:36
|22:22
|17
|01.06.2018 Cuma
|03:32
|05:27
|13:08
|17:05
|20:36
|22:23
|18
|02.06.2018 Cumartesi
|03:31
|05:27
|13:08
|17:06
|20:37
|22:24
|19
|03.06.2018 Pazar
|03:30
|05:27
|13:08
|17:06
|20:38
|22:25
|20
|04.06.2018 Pazartesi
|03:29
|05:26
|13:08
|17:06
|20:39
|22:27
|21
|05.06.2018 Salı
|03:29
|05:26
|13:09
|17:07
|20:39
|22:28
|22
|06.06.2018 Çarşamba
|03:28
|05:26
|13:09
|17:07
|20:40
|22:29
|23
|07.06.2018 Perşembe
|03:27
|05:25
|13:09
|17:07
|20:41
|22:30
|24
|08.06.2018 Cuma
|03:27
|05:25
|13:09
|17:07
|20:41
|22:30
|25
|09.06.2018 Cumartesi
|03:26
|05:25
|13:09
|17:08
|20:42
|22:31
|26
|10.06.2018 Pazar
|03:26
|05:25
|13:09
|17:08
|20:42
|22:32
|27
|11.06.2018 Pazartesi
|03:25
|05:25
|13:10
|17:08
|20:43
|22:33
|28
|12.06.2018 Salı
|03:25
|05:24
|13:10
|17:09
|20:43
|22:34
|29
|13.06.2018 Çarşamba
|03:25
|05:24
|13:10
|17:09
|20:44
|22:34
|30
|14.06.2018 Perşembe
|03:24
|05:24
|13:10
|17:09
|20:44
|22:35
RAMAZAN AYI 16. GÜN DUASI
Allahumme veffignî fîhi li-muvafeget’il-ebrar ve cennibnî fîhi murafagat’el-eşrar, ve avinî fîhi bi-rahmetike ila dar’il-garari bi-ilahiyyetike ya ilah’el-alemîn.”
Anlamı: AIIah’ım! Bu günde iyi insanlarla arkadaş olmaya beni muvaffak kıl ve kötü insanIarın arkadaşlığından beni uzaklaştır. Rahmetinle bana ebediyet ve sükûnet yurdu olan -cennette- yer ver; ilahlığın hakkına, ey âlemlerin ilahı!
SEVGİ SOFRALARI ALTAYÇEŞME'DE KURULDU
Maltepe Belediyesi tarafından Altayçeşme mahallesinde kurulan ve binlerce kişiyi buluşturan Sevgi Sofralarına katılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bu sofralar tokun açı anladığı, zenginin fakiri gördüğü sofralardır bu sofralar. O yüzden adını Sevgi Sofraları koyduk” diye konuştu.
Altayçeşme mahallesi Organik Pazar alanında kurulan sevgi sofrasını saatler öncesinden dolduran vatandaşlar, ezanın okunmasıyla birlikte dualar eşliğinde orucunu açtı. Vatandaşları tek tek selamlayan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "11 ayın sultanı Ramazan ayı bizim için çok önemli. Bu sofralarda bir kuru ekmeği, bir tas çorbayı paylaşmak için oturuyoruz. Amaç yemek yemek değil, birlikte olmak, yan yana olmaktır. Tokun açı anladığı, zenginin fakiri gördüğü sofralardır bu sofralar. O yüzden adını Sevgi Sofraları koyduk” diye konuştu.
KÜLTÜR MERKEZİ MÜJDESİ
İftar sofralarının kurulduğu Organik Pazar alanında Yaşar Kemal’in adını taşıyacak bir kültür merkezi inşa edeceklerinin de müjdesini veren Kılıç, “3 yıl boyunca Ramazan’da 30 gün etkinlik yaptığımız bu alanda hepinizin ihtiyaçlarını karşılayacak bir kültür merkezi yapıyoruz. Bu kültür merkezinin en alt katında büyük bir galeri salonu olacak. Giriş katında kafeteryamız olacak. Yaklaşık 200 kişilik bir sinema solunu, iki de tiyatro salonu olacak. Üst katlardan birini tamamen kadın kardeşlerimize bir katı da gençlerimize ayıracağız” dedi.
RAMAZAN GELENEKLERİ DE HAYAT BULDU
İftarın hemen ardından eski Ramazan eğlencelerini aratmayan etkinlikler yapıldı. Tiyatro ve sinema sanatçısı Yaşar Ayvacı’nın sunumuyla gerçekleşen etkinlikler kapsamında, Kartal Acar İlahi Grubu tarafından tasavvuf müziği dinletisi ve semazen gösterisi, ünlü kaligrafi ustası Osman Kartaler vatandaşlardan tam not aldı. Osmanlı şerbeti ve patlamış mısır dağıtılan etkinlikte, çocuklar için yüz boyama etkinlikleri yapılırken, geleneksel Türk tiyatrosu hocası Nedim Çağlar’ın meddah gösterisi ile Hacivat ve Karagöz oyunu sahnelendi. İllüzyonist Burak Parlı’nın yaptığı şovla izleyenleri büyüledi. Orta oyunu da, büyük beğeni topladı.
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