Milli Eğitim Bakanlığı’nın 27 yıldır gündeminde olan “Öğretmen Akademisi” projesi hız kazandı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ise erken davranarak, 2 yıl önce yerel öğretmen akademilerini kurdu.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre, İstanbul’daki öğretmen akademileri konusunda bilgi veren Yelkenci, “Müzik Akademisi, Sanat Akademisi, Bilim Akademisi, Edebiyat Akademisi, Aktör Öğretmen Akademisi gibi alanlar ortaya konuldu. 16 ilçede atölye programlarını uyguluyoruz. Bu yıl 2 bin 400 öğretmenimizi sürece dahil ettik. Öğretmen hangi branştan olursa olsun bir ‘çelebi’ gibi olmalı” dedi. Akademide derslerin tarihi mekânlarda yapıldığını, öğretmenleri önce mekânın eğittiğini kaydeden Yelkenci, “Doğan Hızlan, Selim İleri, İskender Pala, Uğur Derman gibi birikimli isimlerden ders alıyorlar” şeklinde konuştu.

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