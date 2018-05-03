İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi projesiyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şişli Etfal bünyesinde olacak yeni hastaneler kurduklarını ve daha iyi sağlık hizmeti vermek için çalıştıklarını söyledi.

"SAĞLIK HİZMETİ SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Şişli Etfal Hastanesi'nin Sultan Abdülhamit Han tarafından kurulduğunu, tarihi miras olduğunu, bu kültürel mirası yok etmeden büyütmeyi hedeflediklerini vurgulayan Memişoğlu şöyle konuştu:

"Dünyanın o zamanki en modern hastanelerinden bir tanesi. Tabii burada o binalardan sadece saat kulesi var. Şu andaki binalarımız da maalesef fiziki anlamda çok yeterli değiller. Tabii ki bu kültürü yok etmeden daha büyütmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz Seyrantepe'de bir hastane yapılıyor. Çok da lüks ve altyapısı kuvvetli bir hastane. İnşallah sene sonu itibarıyla orası birleşir. Şişli Etfal'in bir kısmı oraya gidecektir. Sarıyer'de bitirdiğimiz bir hastanemiz daha var. Burada fiziki anlamda yetersiz olan bazı kliniklerin bazı bölümlerini nakledeceğiz. İnsanlar şu tedirginliği yaşamasınlar, Şişli Etfal'i biz kültür olarak aynı şekilde devam ettireceğiz, bu bölgede sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. İnşallah çok güzel bir proje olacak burada. Abdülhamit'in yaptığı hastanenin fiziki olarak benzeri bir sağlık tesisini inşallah yakında burada insanlarla paylaşacağız."

"DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK BİR PROJE HAZIRLIYORUZ"

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hizmet vermeye devam edeceğini yineleyen İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Burayı yeniden projelendiriyoruz. Bu proje kapsamında da Abdülhamit Han'ın kurduğu hastaneye fiziki yapıyla ona benzer, tarihi misyonunu, mirasını yaşatacak şekilde burada sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Seyrantepe sene sonu itibarıyla bitecek gibi gözüküyor. Sarıyer'de çok güzel bir hastane yaptık. 400 yataklı. Birkaç hafta içinde oraya taşınmaya başlayacağız. Burada iyi eğitim almış insanlarımızın bir kısmı da orada hizmet verecekler. Burada bir satış veya devir söz konusu değil. Burası Sağlık Bakanlığı'nın arazisi. Sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Dünyaya örnek olacak bir proje hazırlıyoruz, o projeyi de bakanlık nezdinde yakında sizlerle paylaşacağız."

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