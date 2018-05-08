Ramazan ayının gelişiyle birlikte vatandaşlar ilk sahur ve ilk iftar saatlerini sorgulamaya başladı. İstanbul'da ilk iftarın ve ilk sahurun saat kaçta olduğu bilgisi ise, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan namaz vakitleri sayfasında yer alıyor. Peki İstanbul'da ilk iftar saat kaçta? İstanbul'da ilk sahur saat kaçta? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA İLK İFTAR VE İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

İstanbul'da bu yıl Ramazan ayı 15 Mayıs 2018 Salı gününü 16 Mayıs 2018 Çarşamba gününe bağlayan gece ilk sahurla birlikte başlayacak. Sahur yapıldıktan sonra saat 03:53'te imsak ezanı okunacak ve bu ezanla birlikte oruç başlayacak. İlk oruç ise, 16 Mayıs 2018 Çarşamba akşamı saat 20:21'de okunacak olan akşam ezanı sonrasında açılacak.

TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 15.05.2018 03:53 05:40 13:06 17:01 20:21 22:00 16.05.2018 03:52 05:39 13:06 17:01 20:22 22:01 17.05.2018 03:50 05:38 13:07 17:01 20:23 22:03 18.05.2018 03:49 05:37 13:07 17:02 20:24 22:04 19.05.2018 03:47 05:36 13:07 17:02 20:25 22:06 20.05.2018 03:46 05:35 13:07 17:02 20:26 22:07 21.05.2018 03:45 05:34 13:07 17:02 20:27 22:09 22.05.2018 03:43 05:34 13:07 17:03 20:28 22:10 23.05.2018 03:42 05:33 13:07 17:03 20:29 22:12 24.05.2018 03:41 05:32 13:07 17:03 20:30 22:13 25.05.2018 03:39 05:31 13:07 17:04 20:31 22:14 26.05.2018 03:38 05:31 13:07 17:04 20:32 22:16 27.05.2018 03:37 05:30 13:07 17:04 20:32 22:17 28.05.2018 03:36 05:29 13:07 17:04 20:33 22:18 29.05.2018 03:35 05:29 13:07 17:05 20:34 22:20 30.05.2018 03:34 05:28 13:08 17:05 20:35 22:21 31.05.2018 03:33 05:28 13:08 17:05 20:36 22:22 01.06.2018 03:32 05:27 13:08 17:05 20:36 22:23 02.06.2018 03:31 05:27 13:08 17:06 20:37 22:24 03.06.2018 03:30 05:27 13:08 17:06 20:38 22:25 04.06.2018 03:29 05:26 13:08 17:06 20:39 22:27 05.06.2018 03:29 05:26 13:09 17:07 20:39 22:28 06.06.2018 03:28 05:26 13:09 17:07 20:40 22:29 07.06.2018 03:27 05:25 13:09 17:07 20:41 22:30

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