İstanbul İtfaiyesi'nde zor ve ağır şartlarda çalışan itfaiyeciler için üst seviye koruma sağlayacak yeni kıyafetler tasarlandı. Yeni geliştirilen PBİ özellikli elbiseler başta yangınlar üzere tüm afet ve benzeri olaylara müdahalelerde rahat çalışabilme imkanı sağlayacak. Kıyafetlerin ayrıca dünya standartlarında koruyucu özellikleri bulunuyor. İtfaiyeciler, elbiseleri tecrübelerinden yararlanarak kendileri tasarladı.
İHA'nın haberine göre, New York ve Londra İtfaiyesi'nin de kullandığı PBI özellikli kumaş, uluslararası onay alındıktan sonra Adana'da seri üretime geçecek. Elbiselerin dikimi İstanbul'da yapılırken, iç astar, ısı ve nem bariyerleri yerli malzemelerden üretildi. Onay alındıktan sonra tamamen yerli üretime geçilecek. Yeni elbise, itfaiyecilerin talepleri ve istedikleri özellikler dikkate alınarak tasarlandı. Yılda 25 bini yangın 60 binin üzerinde olaya müdahale eden İstanbul İtfaiyesi'nin yeni elbiseleri 55 oranında yerli malzemelerden üretilecek. Dokuma ya da örme kumaş, dokusuz yüzey veya kompozit malzeme olarak kullanılan PBI koruyucu tekstiller; askeri üniformalarda, astronot kıyafetlerinde, itfaiyeci giysilerinde, motor sporlarında kullanılan sürücü elbiselerine ve endüstriyel alanda kullanılan giysi ve eldivenlerde kullanılıyor.
İstanbul İtfaiyesinin kullanmaya başladığı PBI elbiselerinin özellikleri ise şöyle:
Elbisede kullanılan dış kumaşta meta-aramid yerine PBI elyafı kullanılıyor. Elbise eskisine göre daha yüksek sıcaklıklara dayanıyor. Dış kumaşın kopma ve yırtılma mukavemetleri diğer ürünlerden az 2.5 kat fazla. Yeni elbise katmanı eskisine göre daha da yüksek koruma sağlıyor. Yeni elbiselerde kullanılan nem bariyeri: Çok daha fazla nefes alabilir yapıda, Daha yüksek sıcaklıklara ve kimyasallara karşı daha dayanıklı.
İtfaiyecilerin talepleri göz önüne alınarak ihtiyaçları belirlenmiş, yeni elbisenin yapısı ve modeli bu doğrultuda tasarlandı. Diz ve dirseklerde 3 boyutlu tasarım ile daha çok hareket imkanı veriyor. Dünyada yeni bir teknoloji olan parçalı reflektif şerit kullanımı ile hareket kabiliyeti ve nefes alabilirlik artırıldı. Fener kullanımına özel fener adaptörü tasarımı yapıldı. Farklı telsiz tiplerinin kullanılabilmesi sağlamak amacıyla yüksekliği ayarlanabilir telsiz cebi dizayn edilmiş,Paçalarda aşınmayı engellemek amacıyla takviye kullanıldı.
Sırt baskısı dizaynı değiştirilmek suretiyle solunum tüpü kullanıldığında da "İstanbul İtfaiyesi" reflektif yazısının görülmesi sağlandı. Pantolon askı sisteminde geliştirme yapılmış ve kişinin boyuna göre kolayca ayarlayabileceği bir yapı oluştu. Pantolonun belinin arka kısmına yapılan takviye sayesinde solunum tüpünün itfaiyeciyi rahatsız etmesi engellendi ve rahat çalışması temin edildi Pantolon beline koyulan ekstra kemer köprüleri sayesinde pantolonun palaska ile kullanımı sağlandı. Pantolon ağ kısmına koyulan ilave parça ile eğilme, sürünme, emekleme, esneme ve benzeri hareketlerde rahatlık sağlıyor.
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