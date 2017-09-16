İHA'nın haberine göre, İstanbul Kartal'da Cemal T. adlı şüpheli, 4 Eylül 2017 tarihinde saat 21.00 sıralarında bir markete girerek, silahlı soygun yaptı. Şüpheli kasadaki Bin TL nakit parayı alarak kayıplara karıştı.

MARKETLERİN KAPANIŞ SAATLERİNDE GELİYORDU!

Özellikle marketlerin kapanış saatlerinde soyguna çıkan şüpheli, bu kez 9 Eylül 2017 tarihinde 21.10 sıralarında bir başka markete girdi ancak kasanın boş olması nedeniyle eli boş döndü. 10 Eylül 2017'de 20.55'te bir markete daha giren şüpheli, 500 TL parayı gasp ederek kaçtı.

POLİS EKİPLERİ TAKİBE ALDI!

Şüphelinin güvenliği düşük marketlere girdiği, akşam saatlerini tercih ettiği ve Kartal bölgesi civarında hırsızlık yaptığı tespitleri üzerine Kartal Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri ile Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı.

SOYGUNCU TUTUKLANDI

Şüphelinin girmesi muhtemel marketlerin çevresinde önlem alan ekipler, vatandaşlar tarafından Kartal Çavuşoğlu mahallesinde yapılan bir soygun ihbarı üzerine olay yerine intikal etti. Soygun yaptıktan sonra yaya olarak kaçtığı öğrenilen silahlı soyguncu kovalamacanın ardından yakalanmamak için silahını polis memurlarına doğrulttu. Silahın ateş almaması üzerine, bir polis memuru ihtarlara uymayan şüphelinin üzerine atlayarak kıskıvrak yakaladı. Silahını vermemek için direnç gösteren şüpheli, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Daha önceden tehdit ve yapma suçundan kaydı bulunan şüpheli Cemal T. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SOYGUN ANI KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde yüzüne maske taktığı gözlenen soyguncunun, tüm gasplarına bir elinde silahı diğer elinde market poşetiyle gitmesi dikkat çekiyor. Bir görüntüde, mesai saatinin bitmiş olması nedeniyle girişi kilitli olan kapıdan girmeye çalışan şüpheli, bir süre bu kapıyı zorladıktan sonra çıkış kapısına yöneliyor. Market çalışanı, soyguncuyu fark ederek açık olan kapıyı kapatmaya çalışıyor ancak soyguncu silah zoruyla görevliye engel oluyor.

istanbul

maskeli

soygun