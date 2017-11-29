İstanbul Mecidiyeköy metrobüs durağında kavga ettiği tinerciyi ateşe verdi! (video)

İstanbul'da akılalmaz bir olay yaşandı. 25 yaşlarındaki tinerci sabah saatlerinde metrobüs yolcularından para istedi. En son para istediği kişi ise az kalsın onu öldürecekti.

Show Haber'den Rıdvan Bıyık'ın haberine göre, Mecidiyeköy'de metrobüs durağında bekleyen 35 yaşındaki Ferhat Gültekin iddiaya göre, kendisine bıçak çekip para isteyen bir tinerciyi, önce tekme tokat dövdü sonra ateşe verdi.

"BİR ÇAKTIM ÇAKMAĞI HARBİDEN YANDI ADAM"

Ferhat Gültekin olayı şu sözlerle anlattı:



Durakta otururken baktım 2-3 tane çocuk geldi. Ellerinde bıçak, para istediler. Kardeşim dedim param yok. O yanan arkadaş bana bıçak çekti. Bir tane vurdum, düştü. Ben o sinirle bu benim anama küfür edince 3-4 tane yerde vurdum ona. Sonra bunun tineri üstüne bulaştı. Ben de bilmiyorum tineri, su bidonu, su bidonu olarak görüyorum. Çocuklardan biri bana dedi ki "Ağabey bunlar tinerci" dedim Tinerci mi? Bana bıçak çekiyor... Bir çaktım çakmağı harbiden yandı adam.

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