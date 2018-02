İstanbul ve 5 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda piyasaya sürülmek istenen 5 milyon 200 bin lira sahte para ele geçirildi. 20 şüpheli tutuklanırken, çete üyelerinin saç spreyi ile eskittikleri sahte paraları eski ATM'lerden hesaplarına yatırdıkları ve kolayca piyasaya sürdükleri belirlendi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini Kenan C., Erdal C. ve Osman C. isimli 3 kardeşin yaptığı belirtilen kalpazan çetesini teknik takibe aldı. Yaklaşık 6 ay süresince yapılan takiplerin ardından sahte para çetesinin, İstanbul ve 5 ilde faaliyet yürüttüğü belirlendi. 14 Şubat Sevgililer Günü için de yüklü miktarda sahte para basılarak piyasaya sürülmeye çalışıldığı tespit edildi. Çete üyelerinin deşifre edilmesinin ardından düzenlenen operasyonda 3 kardeşin de aralarında bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı. Baskınlarda, kalpazanların piyasaya sürmeye hazırladıkları sahte 5 milyon 200 bin liraya el konuldu.



KALPAZANLIKTA SON NOKTA

Çetenin saç spreyiyle eskittikleri paraları eski banka ATM'lerinden hesaplarına yatırdıkları öğrenildi. Eski ATM'lerin dahi fark edemediği bu sahte paraların bir bölümünün de taksilerde, marketlerde ve emekli maaşı çeken yaşlılara bozdurularak piyasa sürüldüğü belirlendi. Kalpazanların, düğünlerde gösteriş yapmak isteyen kişilere dahi sahte paraları yüzde 10-15 komisyon karşılığında sattığı belirtildi. Polis ve savcılıktaki sorguları tamamlanan 31 zanlıdan 20'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

