İstanbul merkezli 9 ilde sahte para operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 33 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak" ve "parada sahtecilik" suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli Adıyaman, Edirne, Antalya, Şanlıurfa, Samsun, Kahramanmaraş, Trabzon ve Elazığ'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 25 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, piyasaya sürülmeye hazır sahte 1 milyon dolar ile sahte para yapımında kullanılan kalıplar ve cihazlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 25 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 8 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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