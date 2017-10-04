İstanbul minibüs ücretleri son durum

Taksi ücretlerine yapılan zammın ardından, minibüslere de zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin onayıyla Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kurulu (UKOME) kararı ile İstanbul'da minibüs ücretlerine zam yapıldı.

İstanbul'da kısa mesafe (indi-bindi) minibüs ücreti 1.8 liradan 2 liraya çıktı. Öğrencilerin ödeyeceği ücret de 1.15 liradan 1.25 liraya yükseldi.

Yeni ücretler şöyle:

0-2 km: 2.00 TL

2-4 km: 2.15 TL

4-7 km: 2.30 TL

7-11 km: 2.40 TL

11-15 km: 2.65 TL

15-20 km: 2.95 TL

20 km üzeri 2.95 TL + Her km için ilave 10 kuruş

UKOME

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