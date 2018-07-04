İstanbul Modern’in eski binası yıkıldı

Galataport adıyla bilinen Salıpazarı Kruvaziyer Limanı projesi sürüyor. Yıkılması tepkilere neden olan tarihi yolcu salonunun olduğu bölümde çalışmaların hızlandığı görülürken, projede son olarak bir süre önce taşınan İstanbul Modern Sanat Müzesi’nin bulunduğu 4 Numaralı antrepo da yıkıldı.

İstanbul Modern 22 Mayıs 2018 tarihinde çalışmalar nedeniyle 14 yıldır bulunduğu 4 No’lu antrepodan Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi´ndeki eski Union Française binasına taşınmıştı. Gazete Habertürk'ün haberine göre Karaköy Rıhtımı’ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampusu’na kadar uzanan 1.2 kilometrelik sahil şeridinde çalışmalar 2016 yılı sonunda başlamıştı.