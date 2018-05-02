Garanti Koza Park'ta gerçekleştirilen ve toplam 426 bin 145 euro para ödülünün dağıtılacağı toprak kort turnuvasında, Sırp Laslo Djere, Japon Taro Daniel, İtalyan Paolo Lorenzi ve Brezilyalı Rogerio Dutra Silva çeyrek finale yükseldi.

İkinci turda Sırp Djere ile İtalyan Andreas Seppi karşılaştı. Rakibini 6-3, 6-7 ve 6-3'lük setlerle geçen Sırp raket adını çeyrek finale yazdırdı.

Diğer maçta Japon Daniel ile Slovenyalı Aljaz Bedene karşı karşıya geldi. Rakibini 6-2'lik iki set sonucunda mağlup eden Daniel, çeyrek finale çıktı.

İtalya Lorenzi ise Arjantinli rakibi Marco Trungelliti'yi 6-2 ve 7-6 ile saf dışı bırakırken, Brezilyalı Silva, Sırbistan'dan Viktor Troicki'yi 6-2 ve 6-3'lük setler sonucunda eledi.