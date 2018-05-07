Büyük heyecana sahne olan TEB BNP Paribas İstanbul Open UIuslararası Erkekler Tenis Turnuvası’nın tekler finalinde Tunuslu Malek Jaziri’yi iki set sonunda mağlup eden Japon Taro Daniel, şampiyonluğa ulaştı. Garanti Koza Park’ta gerçekleştirilen ve toplam 426 bin 145 Euro para ödülünün dağıtıldığı toprak kort turnuvasının tekler finalinde, dünya 78 numarası Jaziri ile ATP klasmanında 114. basamakta yer alan Daniel kozlarını paylaştı. Final karşılaşmasının para atışını TEB Holding Yönetim Kurulu Üyesi Varol Civil gerçekleştirdi. Müsabakada ilk set büyük çekişmeye sahne oldu. Japon tenisçi Daniel, “tie-break”e giden seti 7-6 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci seti de 6-4 üstün bitiren Daniel, 2 saat 22 dakika süren karşılaşmadan iki sette galip ayrılarak kariyerinin ilk ATP zaferine imza attı.



TEB BNP Paribas İstanbul Open UIuslararası Erkekler Tenis Turnuvası’nda Japon Ben McLachlan ve ABD’li Nicholas Monroe çiftini iki sette yenen Büyük Britanyalı Dominic Inglot ile İsveçli Robert Lindstedt ikilisi, çiftlerde şampiyonluğa ulaştı. Bir saat 22 dakika süren mücadelede rakiplerini 3-6, 6-3 ve 10-8 mağlup eden Inglot-Lindstedt çifti, kupaya uzandı

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