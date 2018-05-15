İslam âlemi için rahmet, bereket ve beraberlik ayı olan, oruç ibadetinin yerine getirildiği 11 ayın sultanı ramazan heyecanı, bu gece kalkılacak ilk sahurla başlıyor. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Megakent’in tüm ilçeleri, iftar ve sahur programlarıyla ramazan ayına hazır. Osmanlı döneminden beri ramazan aylarında bir gelenek haline gelen davulcuların günümüz temsilcileri de belediyelerin kontrolünde sahur vaktini bekliyor.
ÇOCUK İFTARLARI
Kentte periyodik olarak temizlik çalışmaları yapılan tüm cami ve mescitlerdeki hazırlıklar da bitirildi. Temizlik çalışmalarının yanı sıra ibadethanelerin eksiklikleri de giderildi. Belediyeler ve sivil toplum kuruluşları, ramazan ayının manevi atmosferine uygun çok sayıda sosyal ve kültürel projeyi hayata geçirecek.
İstanbul’da ramazanların en güzel yaşandığı yerlerden biri olan Eyüp Sultan da İstanbulluları bekliyor. Her gün binlerce vatandaşın akınına uğrayan Eyüp Sultan Camii, ramazan hazırlıkları kapsamında Kâbe kokulu gül suyuyla yıkandı. Cami, ramazan ayı boyunca gül suyuyla temizlenmeye devam edecek. Ramazanın manevi atmosferini Eyüp Sultan’da yaşamak isteyen vatandaşlar da Eyüpsultan Belediyesi tarafından hazırlanan birbirinden anlamlı etkinliklerde bir araya gelecek. Belediyelerin ramazan etkinlikleri arasında çocuklara yönelik çocuk iftarları gibi özel programlar olacak. İkindiden sahura kadar süren etkinliklerde toplumun her kesimine yönelik söyleşiler, sergiler, sohbetler, geleneksel el sanatları ile atölye çalışmaları olacak. Belediyelerin olmazsa olmazı mahalle iftarlarında paylaşma duygusu aşılanacak.
ÇORBA AKACAK
‘Ramazan diriliştir’ sloganıyla yapılacak etkinlikler ile Esenlerliler, ramazan boyunca birbirinden farklı ve ilginç organizasyonlarla bir araya gelecek. Ramazan boyunca ilçedeki iftar çeşmelerinden çorba akacak. İftar sofrası kuramayanlar için hayata geçirilen Alo İftar projesiyle iftar paketleri eve teslim edilecek. İftar biletinden Osmanlı geleneği olan ‘Askıda Ekmek Çalışması’na kadar birçok uygulamayla Bağcılar’da da ramazan ayı zengin içerikli ve anlamına uygun bir şekilde yaşanacak.
ÇARŞILARDA HAREKETLİLİK
İlk sahur ve iftara hazırlanan İstanbullular mutfak hazırlıklarına günler öncesinden başladı. Alışveriş merkezlerindeki yoğunluk dün de sürdü. Özellikle restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Mısır Çarşısı’nda ramazan bereketi yaşandı. Ramazan ayında vatandaşların çokça tercih ettiği hurma, lokum, şeker gibi ürünlere yoğun ilgi vardı. Çarşı esnafı, ramazan ayıyla birlikte kilosu 20-80 TL arasında değişen hurmayı yetiştirmekte zorluk çekeceklerini söyledi.
İLK TERAVİHLE YANACAK
Ramazan ayının simgelerinden, Türk-İslam tarihinde önemli bir yeri olan mahyalar camilerdeki yerini aldı. Mahyalar ilk teravih namazıyla birlikte ışıklandırılmayı bekliyor. Osmanlı Devleti’nde ilk olarak Sultan 1’inci Ahmed döneminde Sultanahmet Camii’ne dini sözlerin yazılı olduğu kandillerin asılmasıyla başlayan mahya geleneği, 450 yılı aşkın süredir her ramazan ayında minareleri süslüyor.
PAZARI SATIN ALDI, VATANDAŞA DAĞITTI
Ramazan öncesi Beyoğlu Tarlabaşı semt pazarında önceki gün ilginç anlar yaşandı. Bir işadamı, semt pazarında kurulan tüm tezgâhlardaki ürünleri satın aldı. Söz konusu ürünler, alışverişe gelen kişilere ücretsiz dağıtıldı. Ürünlerin dağıtımını da yine aynı işadamının kurduğu vakfın burs verdiği üniversite öğrencileri yaptı. Pazarda bedava dağıtılan ürünlerin yanı sıra, ihtiyacı olan ailelere, market alışverişi için de 100 liralık alışveriş kartı verildi. Pazara gelen vatandaşlar her şeyin ücretsiz olduğunu görünce tezgâhlara yöneldi; ürünler 2 saat içinde tükendi.
17 KÜTÜPHANE 24 SAAT AÇIK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB Kütüphaneler Müdürlüğü’nün müdavimi olan üniversite öğrencileri ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerden gelen talep üzerine, şehir genelinde yoğun ilgi gören 17 kütüphanesini ramazan ayı boyunca saat 24.00’e kadar açık tutacak.
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