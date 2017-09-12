İstanbul Sabiha Gökçen'de yolcu sayısı ilk 8 ayda 20 milyonu geçti

Türkiye’nin en fazla yolcu trafiğine sahip olan ikinci havalimanı İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Ağustos ayında 3 milyon 60 bin 574 yolcuya ev sahipliği yaptı. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise toplam yolcu sayısı 20 milyon 496 bin 800 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde yolcu artış oranı geçen yılın ilk 8 ayına oranla yüzde 3 artarken, sadece Ağustos ayındaki yolcu artışı da yine yüzde 3 olarak gerçekleşti. Geçen yıl Ağustos ayında yolcu sayısı 2 milyon 964 bin 405 olurken, ilk 8 aydaki toplam yolcu sayısı ise 19 milyon 810 bin 629 olarak gerçekleşmişti.



İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi İSG’nin CEO’su Ersel Göral konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, yaz aylarında yoğun ve bir o kadar da başarılı bir operasyon dönemi geçirdiklerinin altını çizerek şunları söyledi:



"Ağustos ayında da yaz döneminin diğer aylarında olduğu gibi büyük bir taleple karşı karşıya kaldık. Bu aşamada bizleri tercih eden değerli misafirlerimize teşekkürü bir borç biliyoruz. Amacımız tüm bu yoğunlukta, müşteri memnuniyetini de her zamanki gibi en üst seviyede tutabilmektir."

İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı

İstanbul Sabiha Gökçen yolcu sayısı

İstanbul Sabiha Gökçen uçuş sayısı