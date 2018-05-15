İstanbul’da sahur vakti saat kaçta? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, müslüman alemi tarafından bu gece karşılanacak. İlk orucun yarın tutulacağı Ramazan ayının ilk sahur vakti ne zaman? İstanbul’da sahur vakitleri nasıl olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre 2018 İstanbul sahur ve imsak vakti...

İSTANBUL SAHUR VE İMSAK VAKTİ 2018

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba İstanbul’da sahur vakti (imsak) 03:53 olarak görülüyor. İstanbul’da saat 03:53’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk orucuna niyet edilecek.

İSTANBUL CAMİLERİ RAMAZANA HAZIR

İstanbul genelindeki tüm camilerin, ramazan boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacağı belirtildi.



Müftülükten edinilen bilgilere göre, ramazanın iyi değerlendirilmesi için kentteki tüm camilerde "İrşat Programları" yapılacak. "İrşat Programları" kapsamında, ramazan boyunca 30 ilçedeki 323 camide Sakal-ı Şerif ziyaret edilebilecek. 36 ilçedeki 86 camide ise hatimle teravih namazı kılınacak. 10 ilçedeki 22 camide de enderun usulü ile teravih namazı eda edilecek.



Kentteki 23 camide güzel sesli seçkin hafızlar mukabele okuyacak. Hafızların okuduğu Kur'an-ı Kerim cüzlerinin tefsirleri yapılacak. 36 ilçede 225 camide ise itikafa girilebilecek. İtikafa giriş 16 Mayıs'ta başlayıp 14 Haziran'da son bulacak.



Ayrıca nerede kimlerin vaaz vereceği ile mukabele okuyacak seçkin hafızların isim listeleri de hazırlandı ve bunlara göre planlama yapıldı.



Etkinliklerin yapılacağı ilçe ve camilerin isimlerini listeler halinde yayımlayan İstanbul Müftülüğü, böylece her camide farklı bir ramazan idrakı ve algısı oluşmasını amaçlıyor.

BAYRAMPAŞA'DA İFTAR SOFRALARI KOMŞULAR İÇİN KURULUYOR

Bayrampaşa Belediyesi, bu yıl 10’uncusunu düzenleyeceği ‘komşuluk iftarları’ kapsamında, her gün farklı bir noktada iftar sofraları kuracak. Kurulan sofralarda Bayrampaşalı komşular yine birlikte iftar yapabilecek.

Ramazan ayı boyunca ilçedeki 11 mahallede toplam 20 farklı noktada iftar sofrası kuracak. Özel olarak hazırlanan iftar menüsü ile her gün 3 bine yakın Bayrampaşalı orucunu açacak.

Komşuluk iftarlarında; Kuran-ı Kerim okunacak, ilahiler ve tasavvuf musikisi söylenecek, çocuklar için Hacivat-Karagöz oyunları sergilenecek. Vatandaşlara iftar menüsünün yanında lokma tatlısı ve Osmanlı macunu ikram edilecek. Ayrıca çocuklara balon ve pamuk şeker dağıtılacak.

Bayrampaşa Belediyesi’nin düzenlediği iftar programlarıyla yediden yetmişe tüm Bayrampaşa özlenen eski Ramazan günlerine geri dönecek.

“Bayrampaşa’dan Balkanlara komşulukta ve kardeşlikte sınır tanımıyoruz”

Bayrampaşa ile birlikte Balkanlar’da da iftar sofraları kuracaklarını kaydeden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Mübarek Ramazan ayının verdiği huzuru ve mutluluğu Allah nasip ederse, komşuluk iftarlarımız ile Bayrampaşa’da, kardeşlik iftarlarımız ile de 14. kez tüm Balkanlar’da birlikte yaşayacağız. Çünkü bizler yıllardır komşulukta ve kardeşlikte sınır tanımadık. Yıllardır komşularımızla ve kardeşlerimizle ekmeğimizi, suyumuzu ve en önemlisi dostluğumuz paylaştık. Ben bu vesileyle rahmet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerifin ilçemize, ülkemize ve İslam âlemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum” dedi.

5 bin kişilik ‘Namazgâh’

Bayrampaşa Belediyesi, Ramazan ayında vatandaşların açık alanda teravih namazlarını kılabilmeleri için Yıldırım Mahallesi muhtarlık binası yanını bu yıl da Namazgâh’a dönüştürdü. Erkekler ve kadınlar bölümü olmak üzere 2 kısımdan oluşan Namazgâh’ta aynı anda yaklaşık 5 bin kişi namaz kılabilecek. Namazgâh’a gelen vatandaşlara şerbet ve çay ikram edilirken, çocuklara da Osmanlı macunu dağıtılacak.

Bayrampaşa Belediyesi’nin Ramazan programları belediyenin web sayfasından, sosyal medya hesaplarından ve led ekranlarından günlük olarak duyurulacak.

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