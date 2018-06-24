Türkiye, Cumhurbaşkanlığı sisteminin kabul edildiği 16 Nisan referandumu sonrası ilk defa sandık başına gitti. Vatandaşlar yurdun dört bir yanında Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini belirlemek için oylarını verdi.

Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için İstanbul'dan ilk sonuçlar gelmeye başladı.

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Resmi olmayan sonuçlara göre, İstanbul il genelinde cumhurbaşkanı adayları için sandıkların yüzde 78.1'i açıldı.

Buna göre cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları şu şekilde:

Erdoğan: %51.75

İnce: %34.98

Demirtaş: %7.32

Akşener: %4.78

Karamollaoğlu: %0.95

Perinçek: %0.19

Resmi olmayan sonuçlara göre, İstanbul il genelinde milletvekili seçimlerin için ise sandıkların yüzde 51.7'si açıldı.

Buna göre partilerin oyları şu şekilde:

AK Parti: %44.76

CHP: %24.89

HDP: %12.06

MHP: %8.68

İYİ Parti: %8.05