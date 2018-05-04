İstanbul semalarında akşam saatlerinde drone alarmı yaşandı. Bir pilotun uçuş güzergahında gördüğü drone haraketli anların yaşanmasına yol açtı. Hava Trafik Kontrol görevlileri pilotlara 270 metrede görülen drone ile ilgili dakikalarca bilgi verdi.Uçuş hattında yasak olmasına rağmen drone'u uçuranların tespiti için çalışma başlatıldı.

Alınan tüm önlemlere rağmen uçaklar için drone tehlikesi devam ediyor.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, son olarak bugün saat 18:13'de bir pilotun uçuş güzergahında drone uçurulduğu bilgilendirmesi ilgilileri harekete geçirdi.Atatürk Havalimanı'nın Ataköy-Florya yönündeki pistine Florya yönünden iniş için alçalan bir uçağın pilotu 2.5 millerde, 270 metrelerde drone gördüğü bilgisini hava trafik kontrol merkezi görevlisine verdi.Pilotun raporu üzerine hava trafik kontrolörü de inişteki diğer uçakların drone'dan dolayı olası bir tehlikeyle karşılaşmaması adına bilgilendirdi. Pilotlara da drone'un kaç metrelerde ve nerede görüldüğü bilgisi paylaşıldı. Uçuş hattında yasak olmasına rağmen drone uçuranların tespiti için çalışma başlatıldı. Yapılan aramalara rağmen henüz drone tespit edilemedi



UÇUŞ GÜZERGAHINDA DRONE YASAK

Uçakların uçuş güzergahlarında drone olarak bilinen kameralı uzaktan kumandalı helikopterlerin, uçaklara olası bir çarpma tehlikesi nedeniyle uçurulması yasak. Atatürk Havalimanı'nda tel örgülerin üzerine İngilizce ve Türkçe yazılan "Drone Uçurmak Yasaktır" levhası konulmuştu ancak bu levhalar da drone uçurulmasına engel olamamıştı.

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