İHA'nın haberine göre, kaza, önceki gün saat 15.00 sıralarında İstanbul Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda yürüyen Halil Aydın bir anda koşarak yolun karşısına geçmek istedi. O esnada Osmanbey'den Mecidiyeköy istikametine seyir halinde olan Osman Aydın idaresindeki taksi, şiddetli bir şekilde Aydın'a çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE KARŞI YOLA UÇTU!

Çarpmanın etkisiyle havalanan adam karşı yola uçtu. Talihsiz adam, karşı yolda seyir halinde olan Oktay Albaş yönetimindeki otomobilin üzerine düştü. Yere savrulan adam, otomobilin bir anda durmasıyla altında ezilmekten son anda kurtuldu. Feci kaza ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

AĞIR YARALI VATANDAŞ HASTANEYE KALDIRILDI



Kazada ağır yaralanan Aydın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Taksi şoförü Osman Aydın ise ifadesi alınmak üzere Şişli Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, taksinin camı tuzla buz oldu. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.