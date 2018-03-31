Dans tutkunlarının büyük merakla beklediği İstanbul Street Dans Karnaval zamanı geldi yine. Bu yıl 8. kez düzenlenecek karnaval, bugün ve yarın Zorlu PSM Meydan Fuaye’de gerçekleşecek. Karnavalın yaratıcısı, organizatörü Duygu Etikan’ın büyük bir özveriyle 8. yıla taşıdığı karnaval, dansseverleri inanılmaz heyecanlandırıyor. Eğitim hayatı boyunca R&B ve hip-hop müzik dinleyen, televizyonda izlediği kliplerin koreografilerini evde kendi kendine tekrarlayan Duygu Etikan, İstanbul’da eğitim alabileceği dans atölyesi bulamayınca harçlıklarını biriktirip yaz aylarında Avrupa’daki tanınmış Street Dans Festivalleri’ne katılıyor. Türkiye’ye döndüğündeyse üniversitedeki birkaç arkadaşıyla ilk adımı atıyor. Başta küçük bir etkinlik olarak başlayan Street Dans Karnaval, 8. yılında dünyanın birçok ülkesinde tanınan ve yakından takip edilen bir karnavala dönüşüyor. İlk yıllarda gösterilerde sadece hiphop dans yer alırken zamanla house dans ve robotik dans olarak tanımlanan poppinge de yer verilmeye başlanmış. Karnavalın bu yılki yeniliğine gelince... Dünyada büyük ilgi gören Dancehall kategorisi programa dâhil edilmiş. Ayrıca yarışmacılar için en heyecan verici gelişme ise iki genç dansçının bursla dünyaca ünlü Broadway Dance Center’a gitmesi için eklenen All StylesFreezone kategorisi... HT Cumartesi'den Ekin Türkantos'un haberi...

UZUN METRAJ BİR DANS FİLMİ

Uzun yıllar birçok sanatçıya gerek sahnesinde gerek kliplerinde eşlik eden Etikan, hip-hop dans eğitmenliği başta olmak üzere belgesel ve kısa film yönetmenliği de yapıyor. Bugüne kadar birçok düşünü gerçekleştirdiğini söyleyen dansçı, “Bunları gerçekleştirmek için çoğu kez cesur adımlar attım. Ama herkes biliyor ki düşlerin sınırı yok. En büyük arzularımdan biri, tıpkı diğer dans türlerinde olduğu gibi ülkemizde de Street Dans Grubu oluşturmak ve bu grubun yaratıcı direktörü olarak dünyada başarılı şovlara imza atmak” diyor. Gerçekten hayallerinin sınırı yok. Dünyaca tanınmış bir sanatçının koreograflığını yapmak ve uzun metrajlı bir dans filmi çekmek de en büyük dilekleri arasında. Hepsinden önemlisi öncelikle bir kadın olarak ülkemizde bu alana ilgi duyan diğer kadınlara destek olmak en büyük arzusu. Türkiye’de profesyonel dansçıların işinin kolay olduğunu söylemek oldukça güç. Dans etmeye meraklı ancak nereden başlayacağını bilemeyen gençlerin sayısı da bir o kadar çok. Tüm zorluğu göze alıp bu alanda kendini geliştirmek ve çalışmak isteyen kişilere çok emek harcamalarını ve sabırlı olmalarını öneren Etikan, dans tutkunlarının yurtdışındaki dans dünyasını yakından takip etmelerini, mümkünse oradaki festivallere katılmalarını öneriyor. İş alanı olarak da dans atölyeleri organize edebileceklerini, okullarda ders verebileceklerini, müzik kliplerinde, tiyatrolarda, sinemada dansçı ve koreograf olarak yer alabileceklerini anlatıyor.